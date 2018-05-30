Веснина и Остапенко проиграли в первом раунде парного турнира Roland Garros

Россиянка Елена Веснина в паре с теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко выбыла в первом раунде Roland Garros в женском парном разряде.

Российско-латвийская пара проиграла дуэту Сорана Кирстя/Сара Соррибес Тормо (Румыния/Испания) (6:1, 3:6, 4:6). Игра продолжалась один час и 48 минут.

Остапенко получила предложение играть с Весниной после того, как россиянка решила не продолжать совместные выступления с Екатериной Макаровой.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Сорана Кирстя/Сара Соррибес Тормо (Румыния/Испания) - Елена Остапенко/Елена ВЕСНИНА (Латвия/Россия, 10) - 1:6, 6:3, 6:4