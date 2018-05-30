Веснина и Остапенко проиграли в первом раунде парного турнира Roland Garros

Россиянка Елена Веснина в паре с теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко выбыла в первом раунде Roland Garros в женском парном разряде.
Российско-латвийская пара проиграла дуэту Сорана Кирстя/Сара Соррибес Тормо (Румыния/Испания) (6:1, 3:6, 4:6). Игра продолжалась один час и 48 минут.
Остапенко получила предложение играть с Весниной после того, как россиянка решила не продолжать совместные выступления с Екатериной Макаровой.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Сорана Кирстя/Сара Соррибес Тормо (Румыния/Испания) - Елена Остапенко/Елена ВЕСНИНА (Латвия/Россия, 10) - 1:6, 6:3, 6:4
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