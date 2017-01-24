07:59 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Веснина и Макарова проиграли в четвертьфинале Australian Open

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Елена Веснина и Екатерина Макарова проиграли в четвертьфинале Australian Open паре Андреа Главачкова (Чехия)/Пэн Шуай (Китай) - 7:5, 7:6(7:5). Поединок продолжался 1 час 55 минут. На счету россиянок 5 двойных и 26 невынужденных ошибок. 

В следующем раунде победительницы сегодняшней встречи сыграют с лучшим дуэтом матча Гарсия/Младенович (Франция) - Бэрти/Деллакуа (Австралия). 

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Парный разряд 

Четвертьфинал 

Главачкова/Пэн Шуай (Чехия/Китай, 12) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 3) - 7:5, 7:6(7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/12/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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жек

Ничего страшного! Катя и Лена, вы все-равно лучшая пара планеты!

08:34

Хрю-хрю

Долгие месяцы ЧМОка ждал этого дня. Наконец Олимпийские чемпионки и чемпионки мира проиграли. ЧМОка, всей душой поздравляю тебя. Ура!!!

08:21

Айртон

Пичалька то какая.)) Не для всех, правда, бгг.))

08:09

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