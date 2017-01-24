Веснина и Макарова проиграли в четвертьфинале Australian Open

Елена Веснина и Екатерина Макарова проиграли в четвертьфинале Australian Open паре Андреа Главачкова (Чехия)/Пэн Шуай (Китай) - 7:5, 7:6(7:5). Поединок продолжался 1 час 55 минут. На счету россиянок 5 двойных и 26 невынужденных ошибок.

В следующем раунде победительницы сегодняшней встречи сыграют с лучшим дуэтом матча Гарсия/Младенович (Франция) - Бэрти/Деллакуа (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Главачкова/Пэн Шуай (Чехия/Китай, 12) - МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 3) - 7:5, 7:6(7:5)