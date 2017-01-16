Вавринка сыграет с Джонсоном во втором круге Australian Open

Швейцарец Стэн Вавринка в пяти сетах вырвал победу у словака Мартина Клижана в первом круге Australian Open. В следующем раунде он встретится с американцем Стивом Джонсоном.

Хозяин корта Сэмюэл Грот в четырех сетах уступил бельгийцу Стиву Дарсису, а представитель США Ноа Рубин одолел своего соотечественника Бьорна Фратанджело.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Вавринка (Швейцария, 4) – Клижан (Словакия) – 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4

Дарсис (Бельгия) – Грот (Австралия) – 3:6, 6:3, 6:2, 6:2

Рубин (США, Q) – Фратанджело (США, Q) – 6:7 (4:7), 7:5, 3:6, 6:2, 6:2