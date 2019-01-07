Ватутин сыграет с Хорански на старте квалификации в Мельбурне

В Мельбурне состоялась квалификация жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Австралии. Единственный представитель России – Алексей Ватутин - получил в соперники по первому кругу словака Филиппа Хорански. Во втором круге победитель этого матча может встретиться с финалистом Australian Open-2006 Маркосом Багдатисом. Киприот в стартовом раунде играет с Дарианом Кингом из Барбадоса. За выход в основную сетку кому-то из этой четверки придется побороться с серьезным соперником – Виктором Троицки, Николя Маю, Томазом Беллуччи или Лукасом Росолом.