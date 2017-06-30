Турсунов в первом круге Уимблдона встретится с Фоньини, Кузнецов - с Хачановым

Состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона. Россиянин Дмитрий Турсунов в первом круге встретится с итальянцем Фабио Фоньини. Еще одна пара в первом раунде стала полностью российской: Андрей Кузнецов встретится с Кареном Хачановым. Михаил Южный начнет выступление на турнире со встречи с французом Николя Маю, а Евгений Донской сыграет с немцем Александром Зверевым.

Напомним, ранее стало известно, что Даниил Медведев сыграет в первом круге Уимблдона со швейцарцем Стэном Вавринкой.