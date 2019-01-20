Тиафо обыграл Димитрова в 1/8 финала Australian Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл болгарина Григора Димитрова (7:5, 7:6, 6:7, 7:5) в 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался три часа и 43 минуты.

В 1/4 финала американец сыграет с победителем пары Томаш Бердых (Чехия) - Рафаэль Надаль (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Фрэнсис Тиафо (США) - Григор Димитров (Болгария, 20) - 7:5, 7:6, 6:7, 7:5