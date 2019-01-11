Стала известная соперница Шараповой по первому кругу Australian Open

Британка Хариет Дарт стала соперницей россиянки Марии Шараповой по первому кругу Australian Open. По итогам квалификации определились все участницы основной сетки.

Соперницей Маргариты Гаспарян стала китаянка Чжу Линь. Кроме того, Вероника Кудерметова сыграет с американкой Софией Кенин, Наталья Вихлянцева - с американкой Варварой Лепченко, Анна Калинская - с белоруской Ариной Соболенко.

Россиянин Даниил Медведев встретится южноафриканцем Ллойдом Харрисом.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 27 января.