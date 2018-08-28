Соболенко вышла во второй круг US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Дэниэллу Коллинз во втором круге US Open - 6:0, 4:6, 6:4.

Также во второй круг вышли Каролин Гарсия (Франция), Доминика Цибулкова (Словакия), Александра Соснович (Белоруссия) и Александра Крунич (Сербия).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 26) - Дэниэлл Коллинз (США) - 6:0, 4:6, 6:4

Каролин Гарсия (Франция, 6) - Джоанна Конта (Великобритания) - 6:2, 6:2

Доминика Цибулкова (Словакия, 29) - Аранча Рус (Голландия, Q) - 4:6, 6:2, 6:3

Александра Соснович (Белоруссия) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 2:6, 6:1, 6:2

Александра Крунич (Сербия) - Тимеа Бачински (Швейцария) - 6:2, 3:6, 6:0