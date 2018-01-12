Шарапова проведет первый матч на Australian Open во вторник

Россиянка Мария Шарапова проведет свой первый матч на Australian Open во вторник, сообщает пресс-служба турнира. Она находится в верхней части сетки, поэтому ее игра состоится во второй день соревнований.
Напомним, что соперницей Шараповой по первому кругу является немка Татьяна Мария.
В понедельник свои матчи проведут Анастасия Павлюченкова против украинки Катерины Козловой, Дарья Касаткина против соперницы из квалификации, Екатерина Макарова против румынки Ирины-Камелии Бегу.
Напомним, Australian Open пройдет с 15 по 28 января.
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miker65
Чуваки! Ловите мой прогноз: немку Таню Марию Шарапова обыграет в первом круге, а Севастоаой во втором круге опять продует! Она с технарями играть не умеет.
17:41