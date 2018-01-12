Шарапова проведет первый матч на Australian Open во вторник

Россиянка Мария Шарапова проведет свой первый матч на Australian Open во вторник, сообщает пресс-служба турнира. Она находится в верхней части сетки, поэтому ее игра состоится во второй день соревнований.

Напомним, что соперницей Шараповой по первому кругу является немка Татьяна Мария.

В понедельник свои матчи проведут Анастасия Павлюченкова против украинки Катерины Козловой, Дарья Касаткина против соперницы из квалификации, Екатерина Макарова против румынки Ирины-Камелии Бегу.

Напомним, Australian Open пройдет с 15 по 28 января.