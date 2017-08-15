Шарапова поблагодарила организаторов US Open за wild card

Россиянка Мария Шарапова поблагодарила организаторов Открытого чемпионата США за предоставленный wild card в основную сетку турнира.



– Спасибо большое, US Open. Это нечто особенное для меня, – написала Шарапова в Твиттере.

Напомним, что Шарапова вернулась на корт 26 апреля 2017 года после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. С тех пор она провела девять матчей, в которых одержала шесть побед. На данный момент она занимает 148-е место в рейтинге WТА.

Общий призовой фонд US Open в 2017 году составит 50,4 миллиона долларов. Победители в одиночном разряде получат по 3,7 миллиона. Матчи основной сетки пройдут с 28 августа по 10 сентября.