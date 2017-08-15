Шарапова поблагодарила организаторов US Open за wild card

Россиянка Мария Шарапова поблагодарила организаторов Открытого чемпионата США за предоставленный wild card в основную сетку турнира.
– Спасибо большое, US Open. Это нечто особенное для меня, – написала Шарапова в Твиттере.
Напомним, что Шарапова вернулась на корт 26 апреля 2017 года после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. С тех пор она провела девять матчей, в которых одержала шесть побед. На данный момент она занимает 148-е место в рейтинге WТА.
Общий призовой фонд US Open в 2017 году составит 50,4 миллиона долларов. Победители в одиночном разряде получат по 3,7 миллиона. Матчи основной сетки пройдут с 28 августа по 10 сентября.
Thank you, @usopen. This is so so special. #goosebumps https://t.co/MnolaaqKsN– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 15 августа 2017 г.