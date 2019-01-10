Шарапова осматривается в Австралии. Фото

Российская теннисистка Мария Шарапова выложила в своем Инстаграме фотографию из пригорода Мельбурна. Спортсменка находится в Австралии, где с 15 по 28 января пройдет турнир Большого шлема Australian Open.

Напомним, что Шарапова, посеянная на турнире под 30-м номером, в первом круге сыграет с теннисисткой из квалификации.

- Прогуливаюсь по маленьким улочкам Фицройя, мне нравится его архитектура. Посоветуйте хорошие места? Еда, магазины, галереи?, - написала Шарапова в своем Инстаграме.

31-летняя россиянка 4 января не смогла доиграть четвертьфинальный матч с Ариной Соболенко на турнире в Шеньчжэне из-за травмы левого бедра. Она снялась с игры в шестой раз за свою карьеру.

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