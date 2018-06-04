Шамиль Тарпищев: "Серена не отказалась бы играть, будь она в порядке"

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не стал искать "теорий заговора" вокруг отказа Серены Уильямс от матча четвертого круга "Ролан Гаррос" против Марии Шараповой.

- Скорее всего, у Серены действительно травма, потому что вчера они с сестрой проиграли парный матч, уступив 0:6 в решающем сете, - сказал Тарпищев "СЭ". - Сам я не видел эту встречу, но такой счет, конечно, вызывает подозрения. Не думаю, что Уильямс отказалась бы играть, если бы была в порядке. То, что так случилось, Шараповой в данном случае в плюс, потому что у нее есть лишний день для отдыха перед четвертьфиналом. Скорее всего, она будет играть против Мугурусы, хотя той еще нужно обыграть Цуренко. Это тоже серьезная соперница, надо готовиться - у женщин сейчас нет ярко выраженных лидеров, и для наших девушек - и для Шараповой, и для Касаткиной, любой матч может закончиться как успехом, так и поражением. (Антон БАБОШИН)