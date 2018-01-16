Шамиль Тарпищев: "Матч второго круга Australian Open будет показательным для Шараповой"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что победа россиянки Марии Шараповой над немкой Татьяной Марией (6:1, 6:4) в первом круге Australian Open была ожидаемой. Тарпищев также добавил, что встреча с латвийкой Анастасией Севастовой будет показательной для российской спортсменки.

– Победа Шараповой в первом круге Australian Open была ожидаемой, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Для Марии игра с немецкой теннисисткой получилась легкой, без неожиданностей. Вот матч следующего круга будет для нее посерьезнее в силу того, что соперница умеет играть против Шараповой. В прошлом году Шарапова проиграла Севастовой на US Open. Матч второго круга будет показательным для Шараповой, будет понятно ее состояние. Наверняка будут реваншистские настроения у Шараповой. Игра с Севастовой может быть очень вязкой. Севастова – умный разнообразный игрок, будет очень непросто.

Матч второго круга Australian Open Шарапова - Севастова состоится 17 января. Начало - 3.00 по московскому времени.