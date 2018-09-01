Шамиль Тарпищев: "Если у Шараповой будет стабильность на подаче, она сможет обыграть Остапенко"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением по поводу матча 3-го круга US Open между россиянкой Марией Шараповой и Еленой Остапенко из Латвии. По мнению специалиста, Шарапова может победить, если будет удачно действовать на подаче.

- Машу все время подводит нестабильность подачи - то блеск, то треск, - цитирует "РИА Новости" Тарпищева. - В матчах с игроками такого уровня, на котором находится сегодня Остапенко, необходимо держать свою подачу для того, чтобы побеждать. Вообще для того, чтобы обыгрывать классных теннисисток сегодня, необходимо качественно действовать на своей подаче. Если будет у Марии стабильность на своей подаче, тогда, конечно, она сможет обыграть Остапенко. Этот компонент в предстоящей встрече будет для Шараповой ключевым.