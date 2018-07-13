Серена Уильямс: "За последние 16 месяцев я сыграла на четырех турнирах и половину времени проходила с ребенком на руках"

Американская теннисистка Серена Уильямс после победы в полуфинале Уимблдона над Юлией Гергес (6:2, 6:4) рассказала, каково ей быть мамой. 36-летняя Уильямс родила в сентябре 2017 года.

- Я не считаю себя особенной на этом турнире. Я просто остаюсь собой. Я хочу, чтобы моя дочь росла с такими же убеждениями. Мы просто люди, как все, - приводит официальный сайт тура слова Уильямс. - Не секрет, что роды у меня проходили тяжело. Я даже сбилась со счета, как много операций было сделано. Каждый день мне нужна была новая операция. У меня возникли проблемы с кровью. Рада, что в тот момент никто мне об этом не рассказывал. В первые дни дома я с трудом могла дойти до почтового ящика. За последние 16 месяцев я сыграла на четырех турнирах и половину этого времени проходила с ребенком на руках. Это интересно. Меня не считали фаворитом, и это расстраивало. Теперь даже не знаю, что лучше - считаться фаворитом или нет.

В финале Уильямс сыграет с Ангелик Кербер. Решающая игра пройдет 14 июля.