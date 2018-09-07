Серена Уильямс обыграла Севастову и вышла в финал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс в полуфинале US Open обыграла латвийку Анастасию Севастову - 6:3, 6:0. Матч продлился 1 час 7 минут.

Для Уильямс этот финал US Open станет девятым в карьере. Шесть из восьми предыдущих она выиграла. В последний раз добиралась до решающего матча в 2014 году. Ее соперницей станет лучшая из пары Мэдисон Кис (США) - Наоми Осака (Япония).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Серена Уильямс (США) - Анастасия Севастова (Латвия) - 6:3, 6:0