Серена Уильямс обыграла Халеп и вышла в 1/4 финала Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла румынку Симону Халеп (6:1, 4:6, 6:4) в 1/8 финала Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 48 минут.

Румынка была посеяна на турнире под первым номером. В предыдущем матче она обыграла сестру Серены Винус Уильямс.

В 1/4 финала американка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Серена Уильямс (США, 16) - Симона Халеп (Румыния, 1) - 6:1, 4:6, 6:4