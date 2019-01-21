Серена Уильямс обыграла Халеп и вышла в 1/4 финала Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла румынку Симону Халеп (6:1, 4:6, 6:4) в 1/8 финала Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 48 минут.
Румынка была посеяна на турнире под первым номером. В предыдущем матче она обыграла сестру Серены Винус Уильямс.
В 1/4 финала американка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Серена Уильямс (США, 16) - Симона Халеп (Румыния, 1) - 6:1, 4:6, 6:4
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