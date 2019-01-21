Серена ошибочно посчитала себя первой ракеткой мира. Курьез перед матчем Халеп - Уильямс

Перед матчем 1/8 финала Australian Open между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп произошел курьезный случай.

Когда диктор объявил выход на корт первой ракетки мира, Серена вышла из подтрибунного помещения, но затем вернулась обратно. После этого на корте появилась Халеп.

Румынская теннисистка занимает первое место в рейтинге WTA и посеяна на турнире под первым номером.