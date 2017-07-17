Роджер Федерер: "Заплакал, когда понял, что вновь выиграл Уимблдон и побил рекорд"

Роджер Федерер, в воскресенье ставший победителем Уимблдона, рассказал о том, почему расплакался после победы над Марином Чиличем. Эта победа стала для швейцарца 19-й на турнире "Большого шлема", из которых 8 - на британском турнире. Оба достижения являются рекордами у мужчин.

- Это был момент, когда я остался наедине с собой, - цитирует New York Times Федерера. - Похоже, тогда до меня дошло: я снова выиграл Уимблдон, установил новый рекорд, а моя семья была рядом со мной. Хотел, чтобы со мной на трибуне были мои мальчики, а не только девочки. Когда так и произошло, я был невероятно счастлив. Кроме того, наверное, я осознал, сколько потратил сил, чтобы вновь оказаться на этом месте.

Недостижимый. Федерер снова выиграл Уимблдон // Все победы Федерера на Уимблдоне