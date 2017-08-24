Роджер Федерер: "Трудно представить, что я могу выиграть три турнира "Большого шлема" в этом году"

Третья ракетка мира Роджер Федерер отметил, что находится в отличной форме и готов к US Open. Швейцарец добавил, что выиграть в этом сезоне три турнира "Большого шлема" было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Напомним, что 36-летний теннисист в этом году уже стал победителем Уимблдона и Australian Open.

– Думаю, победить на US Open будет очень сложно. Я знаю, все об этом говорят, но мне трудно представить, что в этом году я выиграю три "Больших шлема", – приводит Vanity Fair слова Федерера. – Если бы я сказал, что в этом году выиграю один такой турнир, то мнения бы, наверное, разделились поровну. А я уже выиграл два. Три турнира – это уже будет слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но я в хорошей форме, я готов к турниру. Очень жду его. И это был невероятный сезон, так что почему бы не провести еще один потрясающий турнир?

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября.