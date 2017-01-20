Роджер Федерер: "Не знаю, кто фаворит – Нишикори или я"

Швейцарец Роджер Федерер в преддверии матча 4-го круга Australian Open подчеркнул, что не знает, можно ли его считать фаворитом в следующей встрече. За выход в четвертьфинал экс-первая ракетка мира сыграет с японцем Кеи Нишикори.

– Это не важно, мне все равно придется играть против Нишикори, – приводит официальный сайт турнира слова Федерера. – Я не знаю, кто из нас фаворит – он или я. Но он точно в последнее время играл лучше и больше. Но опять же, начался новый сезон – посмотрим, как все сложится.

Я большой поклонник игры Нишикори. У него один из лучших бэкхендов в туре. Мне нравится, как он пробивает по линии или кроссом. У него отличный прием со второй подачи, он быстр ногами, силен психологически. Знаю, как с ним тяжело приходится играть. Он находит правильный ритм, его сложно остановить.