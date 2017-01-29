Роджер Федерер: "Хотел бы разделить победу на Australian Open с Надалем"

Швейцарец Роджер Федерер после победы в финале Australian Open над испанцем Рафаэлем Надалем (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3) поблагодарил соперника за игру. Он добавил, что хотел бы и в следующем году с успехом выступить на Открытом чемпионате Австралии.

– Надаль сказал столько приятных слов в мой адрес, – сказал Федерер во флеш-интервью. – Я тоже поздравляю его с возвращением. Мы не знали, что будем играть друг против друга. Я тоже не был бы рад, если бы проиграл в финале. Хотел бы разделить эту победу вместе с Рафой.

Я много работал, чтобы подготовиться к турниру. Хочу поблагодарить свою команду. Спасибо всем моим близким за помощь. Уже почти 20 лет мы приезжаем в Австралию, чтобы показать именно такую игру. Надеюсь, мы увидимся и через год, и я буду таким же счастливым.