Родина проиграла Свитолиной во втором круге US Open

Российская теннисистка Евгения Родина уступила украинке Элине Свитолиной во втором круге US Open. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. В следующем раунде Свитолина встретится с победительницей матча Шелби Роджерс (США) – Дарья Гаврилова (Австралия).

В других играх Елена Остапенко победила Сорану Кирстю, а Барбора Стрыцова проиграла Дженнифер Брэди.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Свитолина (Украина, 4) – РОДИНА (Россия) – 6:4, 6:4

Остапенко (Латвия, 12) – Кирстя (Румыния) – 6:4, 6:4

Канепи (Эстония, Q) – Викмайер (Бельгия) – 6:4, 6:2

Брэди (США) – Стрыцова (Чехия, 23) – 6:1, 6:1