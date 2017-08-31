Родина проиграла Свитолиной во втором круге US Open

Российская теннисистка Евгения Родина уступила украинке Элине Свитолиной во втором круге US Open. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. В следующем раунде Свитолина встретится с победительницей матча Шелби Роджерс (США) – Дарья Гаврилова (Австралия).
В других играх Елена Остапенко победила Сорану Кирстю, а Барбора Стрыцова проиграла Дженнифер Брэди.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Свитолина (Украина, 4) – РОДИНА (Россия) – 6:4, 6:4
Остапенко (Латвия, 12) – Кирстя (Румыния) – 6:4, 6:4
Канепи (Эстония, Q) – Викмайер (Бельгия) – 6:4, 6:2
Брэди (США) – Стрыцова (Чехия, 23) – 6:1, 6:1
Бней Иегуда
Элинка размялась.))
19:59