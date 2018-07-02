Родина обыграла Лоттнер в первом раунде Уимблдона

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла немку Антония Лоттнер (3:6, 7:5, 6:4) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и восемь минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с румынкой Сораной Кирстей.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Евгения РОДИНА (Россия, Q) - Антония Лоттнер (Германия, Q) - 3:6, 7:5, 6:4

Андреа Петкович (Германия) - Чжан Шуай (Китай, 31) - 6:4, 4:6, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) - 7:6 (7:2), 2:6, 6:1