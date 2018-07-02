Родина обыграла Лоттнер в первом раунде Уимблдона

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла немку Антония Лоттнер (3:6, 7:5, 6:4) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и восемь минут.
В следующем раунде россиянка сыграет с румынкой Сораной Кирстей.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Евгения РОДИНА (Россия, Q) - Антония Лоттнер (Германия, Q) - 3:6, 7:5, 6:4
Андреа Петкович (Германия) - Чжан Шуай (Китай, 31) - 6:4, 4:6, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) - 7:6 (7:2), 2:6, 6:1
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