Родина обыграла Кис в третьем раунде Уимблдона

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла американку Мэдисон Кис (7:5, 5:7, 6:4) в третьем раунде Уимблдона в женском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и 10 минут.
В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) - Серена Уильямс (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Евгения РОДИНА (Россия, Q) - Мэдисон Кис (США, 10) - 7:5, 5:7, 6:4
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