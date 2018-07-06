15:57 | Теннис — "Большой шлем"

Родина обыграла Кис в третьем раунде Уимблдона


Российская теннисистка Евгения Родина обыграла американку Мэдисон Кис (7:5, 5:7, 6:4) в третьем раунде Уимблдона в женском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и 10 минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) - Серена Уильямс (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Евгения РОДИНА (Россия, Q) - Мэдисон Кис (США, 10) - 7:5, 5:7, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2018/11/

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