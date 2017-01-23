Раонич вышел в четвертьфинал Australian Open, обыграв Баутиста Агута

В матче четвертого круга Australian Open канадец Милош Раонич одержал победу над испанцем Роберто Баутистой Агутом - 7:6(8:6), 3:6, 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. В следующей стадии третий "сеяный" встретится с победителем пары Гаэль Монфис - Рафаэль Надаль.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Раонич (Канада, 3) - Баутиста Агут (Испания, 13) - 7:6(8:6), 3:6, 6:4, 6:1