Рафаэль Надаль: "Доволен своей игрой"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что удовлетворен своей игрой во втором круге Roland Garros. 31-летний спортсмен победил аргентинца Гвидо Пелью – 6:2, 6:1, 6:1.

– Сегодня я провел очень хорошую игру, – приводит слова Надаля BBC. – Полностью удовлетворен тем, как мне удалось сыграть.

Он также заявил, что будет рад встретиться с французом Ришаром Гаске в третьем круге турнира.

– Мы росли вместе с ним, поэтому мне будет очень приятно против него играть, – сказал Надаль.