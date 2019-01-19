Пуй переиграл Попырина и вышел в четвертый круг Australian Open

Француз Люка Пуй вышел в четвертый круг Australian Open в мужском одиночном разряде. В матче третьего раунда он обыграл австралийца Алексея Попырина - 7:6 (7:3), 6:3, 6:7 (10:12), 4:6, 6:3. Поединок продолжался 3 часа 48 минут.

В 1/8 финала французский теннисст сыграет с хорватом Борна Чоричем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Люка Пуй (Франция, 28) - Алексей Попырин (Австралия, WC) - 7:6 (7:3), 6:3, 6:7 (10:12), 4:6, 6:3

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