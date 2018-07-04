Павлюченкова и Стосур проиграли Киченок и Родионовой в первом раунде Уимблдона

Украино-австралийская пара Надежда Киченок/Анастасия Родионова обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову и австралийку Саманту Стосур (6:2, 6:4) в первом раунде Уимблдона в женском опарном разряде. Матч продолжался один час и 15 минут.
В следующем раунде победительницы матча сыграют с лучшими в дуэли Тимеа Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) - Эри Ходзуми (Япония)/Мию Като (Япония).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Надежда Киченок/Анастасия Родионова (Украина/Австралия) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Саманта Стосур (Россия/Австралия) - 6:2, 6:4
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