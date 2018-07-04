15:08 | Теннис — "Большой шлем"

Павлюченкова и Стосур проиграли Киченок и Родионовой в первом раунде Уимблдона


Украино-австралийская пара Надежда Киченок/Анастасия Родионова обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову и австралийку Саманту Стосур (6:2, 6:4) в первом раунде Уимблдона в женском опарном разряде. Матч продолжался один час и 15 минут.

В следующем раунде победительницы матча сыграют с лучшими в дуэли Тимеа Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) - Эри Ходзуми (Япония)/Мию Като (Япония).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Анастасия Родионова (Украина/Австралия) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Саманта Стосур (Россия/Австралия) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2018/12/

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Материалы других СМИ