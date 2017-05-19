Организаторы Уимблдона: "Решение Шараповой отказаться от wild card – ее право"

Организаторы Уимблдона подчеркнули, что решение теннисистки Марии Шараповой не подавать заявку на wild card в основную сетку турнира – ее самостоятельное решение.

Ранее организаторы Roland Garros отказались дать wild card Шараповой, сославшись на то, что не имеют права давать приглашение спортсменам после дисквалификаций за запрещенные препараты. Экс-первая ракетка мира в апреле вернулась после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

– Вопрос предоставления wild card будет решаться оргкомитетом соревнований будет приниматься 20 июня, – рассказали "СЭ" в пресс-службе Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. – Процедура такова: до этой даты мы собираем заявки ото всех игроков, и затем соответствующий комитет принимает решение.

Спрогнозировать заранее, кто получит приглашение практически невозможно, так как во внимание принимается весь пул присланных заявок. Мария Шарапова решила заявку на wild card не подавать, а принимать участие в квалификации. Это ее право.

Ранее россиянка на своем официальном сайте опубликовала расписание выступлений на травяных кортах и подчеркнула, что не будет просить wild card в основную сетку Уимблдона, а сыграет в квалификации. (Мария МАРКОВА)

Мария Шарапова: "Не буду просить wild card на Уимблдон, сыграю в квалификации турнира"