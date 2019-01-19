Новак Джокович: "Подача – главное оружие Медведева"

Сербский теннисист Новак Джокович - о предстоящем матче с Даниилом Медведевым в 1/8 финала Australian Open.

- В последние два месяца у него великолепные результаты. Он отлично играл в зале. В этом году он дошел до финала в Брисбене. Здесь он пока что не проиграл ни сета, - сказал серб в эфире телеканала Eurosport 1. – Он входит в топ-15 рейтинга и двигается к топ-10 (на данный момент Медведев 19-й в рейтинге АТР – прим "СЭ").

Он очень сильно прибавил. Он не настолько известен здесь, как заслуживает этого. Мы хорошо знаем и уважаем друг друга. Его главное оружие - подача. Он также сильно прибавил в физподоготовке. Но я уверен в себе и буду играть на победу.