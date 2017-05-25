Новак Джокович: "Как и я, Агасси добился успеха в теннисе, а потом его возненавидел"

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович объяснил, почему решил начать сотрудничество с Андре Агасси. Также серб заявил, что не сомневается в успехе работы с американцем.

– За последние две недели я созванивался со многими бывшими игроками, – цитирует La Gazzetta dello Sport Джоковича. – Мне было интересно узнать различные мнения о жизни теннисиста в целом, не только о технической стороне. В итоге мне понравилась наша связь с Агасси.

Стили нашей игры очень похоже, и я всегда вдохновлялся им. Думаю, это должно помочь. Тем более что Андре прошел через то же, что и я, и даже более того. Он возненавидел вид спорта, который любил и выпал из первой сотни после многих лет доминирования.

Но он прошел через это и вновь стал первой ракеткой. Так что Агасси знает, что нужно, чтобы стать даже сильнее, чем был раньше. Кроме того, он обладает невероятной харизмой, но всегда оставался скромным человеком.

Пока что мы говорили только по телефону, так что, в первую очередь, нам нужно встретиться лично. Андре будет со мной и моим братом Марко на протяжении нескольких дней Roland Garros. Если все сложится удачно, в чем я не сомневаюсь, то мы будем договариваться о планах на будущее, начиная с Уимблдона.