Новак Джокович: "Беккер был прав, когда сказал, что ко мне вернулась любовь к теннису"

Серб Новак Джокович после победы над латвийцем Эрнестом Гулбисом (6:4, 6:1, 7:6 (7:2) в третьем круге Уимблдона отметил, что к нему вернулась страсть к теннису. Джокович поборется за выход в четвертьфинал с французом Адрианом Маннарино.

- Мой бывший тренер Борис Беккер знает меня очень хорошо, - цитирует Джоковича FP. - Он был прав, когда сказал, что ко мне вернулась любовь к теннису. Последние пару месяцев я хорошо себя чувствую на корте, особенно на траве. Каждый матч приносил позитив. А когда ты играешь хорошо, то и проблем с мотивацией и страстью нет. Эти чувства могут помочь тебе добиться многого.