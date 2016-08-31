23:37 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Никулеску сыграет с Возняцки в третьем круге US Open

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Румынка Моник Никулеску в двух сетах разгромила соотечественницу Ану Богдан во втором круге US Open. Следующей ее соперницей станет датчанка Каролин Возняцки, ранее обыгравшая россиянку Светлану Кузнецову.

В другом поединке британка Джоанна Конта в трех сетах одолела Цветану Пиронкову из Болгарии, а представительница Казахстана Юлия Путинцева уступила немке Карине Виттхефт.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Конта (Великобритания, 13) – Пиронкова (Болгария) – 6:2, 5:7, 6:2

Виттхефт (Германия) – Путинцева (Казахстан) – 6:1, 6:7 (1:7), 6:1

Никулеску (Румыния) – Богдан А. (Румыния, Q) – 6:0, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/

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