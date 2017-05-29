Наталья Вихлянцева: "Нельзя впервые играть на Roland Garros и не волноваться"

Россиянка Наталья Вихлянцева, проигравшая в первом круге Открытого чемпионата Франции Юханне Ларссон (4:6, 4:6), не стала делать из поражения трагедию, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Сыграть на Roland Garros было моей мечтой детства. И так получилось, что я дебютировала сразу в основе, без квалификации. Жаль, конечно, что я сегодня уступила. Но Ларссон играла хорошо. Чтобы проходить таких соперниц, нужно самой показывать идеальную игру с самого первого мяча. Сосредоточенно и ни на что не отвлекаясь. У меня это сегодня не получилось. А соперница хорошо играла, хорошо подавала. Но я, думаю, не буду отчаиваться. Это все-таки был только мой первый Roland Garros. Буду готовиться к следующему. И вообще к другим турнирам.

– 0:4 на старте – это следствие волнения?

– Да. Все-таки нельзя впервые играть на Roland Garros и не испытывать вообще никаких эмоций.