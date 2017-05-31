Надаль вышел в третий круг Rolland Garros-2017

Испанец Рафаэль Надаль в матче второго круга Rolland Garros-2017 обыграл голландца Робина Хаасе со счетом 6:1, 6:4, 6:3.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Надаль (Испания, 4) – Хаасе (Голландия) – 6:1, 6:4, 6:3
alexzander
Молодец Рафа!Отличный матч, все компоненты игры на высшем уровне, играет свободно, как хочет. Грузин вряд ли станет преградой, Рафа и Новак идут навстречу друг другу.
18:52