18:49 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Надаль вышел в третий круг Rolland Garros-2017

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Испанец Рафаэль Надаль в матче второго круга Rolland Garros-2017 обыграл голландца Робина Хаасе со счетом 6:1, 6:4, 6:3.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Надаль (Испания, 4) – Хаасе (Голландия) – 6:1, 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/1/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Молодец Рафа!Отличный матч, все компоненты игры на высшем уровне, играет свободно, как хочет. Грузин вряд ли станет преградой, Рафа и Новак идут навстречу друг другу.

18:52