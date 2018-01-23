Надаль отказался от борьбы на Australian Open из-за травмы

Испанец Рафаэль Надаль отказался от борьбы на Australian Open. Он завершил выступление в четвертьфинальном матче против хорвата Марина Чилича в пятом сете при счете 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2. Теннисисты к тому моменту провели на корте 3 часа 52 минуты.
Отметим, что в конце четвертого сета Надаль брал медицинский тайм-аут.
Соперником Чилича по полуфиналу будет британец Кайл Эдмунд.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Чилич (Хорватия, 6) – Надаль (Испания, 1) – 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, 2:0, отказ
Unfortunate scenes here with the world No.1 Rafael #Nadal retiring hurt in the QF 😥@Cilic_Marin progresses through to the SF. #AusOpen pic.twitter.com/IEjPruzvdi– #AusOpen (@AustralianOpen) 23 января 2018 г.
Rome22
зря вы тут за Рафу переживаете.... к Ролан Гарросу он чудесным образом будет здоров!
18:11
alexzander
LZ68 Так а уже видимо все, лампочка на Mayak не загорится))) Конкретных матчей не названо,задача была минимум,написать что то и слиться!!!
17:19
LZ68
А что, кто-то святой есть? или напомнить как Федерер слился с финала итогового с Джоковичем, а через неделю порхал в финале Кубка Дэвиса, в чужом глазу соринку всегда видим.
17:15
Бней Иегуда
Каро сжалилась над грузинкой, хоть что-то зашло, бгг.))
17:08
Бней Иегуда
А я ведь предлагал последовать совету Аннушки.)) Но, увы, никто так и не вписался.)) Видать не поверил нихто в Карлушу.))
17:07
alexzander
SergMayak Назовите конкретные матчи Рафы
16:50
SergMayak
я не хейтер! Я просто терпеть не могу подобное неуважение! Что за хрень то? Раонич с травмой доигрывал, у Сампраса дважды судороги были, но он играл! Корретха, на одной ноге играл, но отдал уважение оппоненту. но этот мажорик не из таких))
16:48
alexzander
LZ68 И кстати тогда Рафа доиграл финал!!!в 2014
16:44
SergMayak
Чушь? просто жалко ставок не принимали, что если Рафа начнет уступать, то сошлецца на травму, возьмет тайм-аут и снимется! Это железная ставка! Потому как не впервой!
16:39
alexzander
SergMayak Никаких кривотолков нет, победа Чилича, о чем речь??? Надаль,что, на войне, мертвый,но бой???Хватит чушь нести и еще и оскорблять его
16:35
alexzander
LZ68 Не знаю!Ззнаю, что Рафа -сама честность в спорте, так же как и Новак , и Роджер, никогда симулянтами не были!!!
16:32
LZ68
alexzander, наверняка это был фан базельца, у них и Джокович симулянт, только божество Федерер у них самый честный и благородный)
16:30
alexzander
LZ68 А по Уимблдону, нужно использовать все шансы, тем более, Карлос все больше требует играть Рафу в атакующий теннис, так что время покажет,как лучше)!
16:27
alexzander
LZ68 Можно не обращать внимание на подобные комментарии, все знают, что Рафа благородный парень и не стал бы так делать. Не могут же все любить Надаля)))
16:26
LZ68
SergMayak, ах этот подлый Надаль))) А вот Федерер вроде как его сильно уважает, лицемерит поди, как думаешь?)) бгг)))
16:15
shpasic
кстати, кто-нибудь хочет взять железобетонные 1X на Реал в прошедшем классико?
16:04
SergMayak
все таки омерзителен Надаль! С товарищем обсуждали. что если Рафа начнет проигрывать, то сразу будет брать медицинские тайм-ауты и вообще может сняться..так оно и вышло! Как всегда, его типа тока по травме можно обыграть! Унизительно так относится к соперникам, и за что уважать Надаля?? За подобное неуважение к соперникам???
15:48
Бней Иегуда
На Каро-Карлушу это нулище предлагает ТБ19,5, ахахах.)) Кто-нить желает последовать совету Аннушки?))
15:40
LZ68
alexzander, Рафе тоже начинать бы пропускать Уимблдон, который наиболее опасен для его коленей, да и результатов серьезных там уже давно нет, где опять какой-нибудь подаван выдаст матч жизни против Надаля.
15:38
Bee
Первая строчка нужна. Это будет ещё один рекорд на века. Хотя, ещё один шлем важнее, слишком близко подобрался Рафа, плюс разница в 5 лет.
15:32
Бней Иегуда
Ну и очередной "гениальный" проноз от Ыксперда всея руси Чакветадзе: Мне кажется, что Марину просто нечем крыть козыри Надаля. Если с Карреньо-Буста такие проблемы были у хорвата, то с Рафой все проблемы обнажатся. Ставлю на Рафу в трёх партиях.))
15:29
alexzander
LZ68 Скорее всего,да, успешно опробовано) Да и травяной сезон стал дольше, Галле опять можно выиграть помимо Уимблдона
15:28
LZ68
У Федерера и так 300 недель на 1-й строчке, она ему и нафиг не нужна, важнее быть здоровым на хардовых шлемах и Уимблдоне, не удивлюсь, если швейцарец опять пропустит весь грунт.
15:26
alexzander
Bee Есть полное право болеть за Роджера) Он тоже достоин, все заслужено!!!
15:24
Bee
Да я умею считать и тоже все это знаю))) Просто хочется, чтобы Федя снова залез на гору. Заслужил.
15:23
alexzander
3 матча, сорри
15:22
Бней Иегуда
Красава, Чилич!)) Заслуженная победа, поздравления!) Наде тоже турнир можно занести в актив.)
15:21
alexzander
Bee И тут еще надо проходить 2 матча, тоже пока защитил только 360 очков из 2000
15:21
LZ68
В 10-м году с Марреем снялся также в 1/4, травма в финале с Вавринкой, и вот опять.
15:21
Bee
Смотря кто догонять будет.
15:20