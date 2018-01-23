Надаль отказался от борьбы на Australian Open из-за травмы

Испанец Рафаэль Надаль отказался от борьбы на Australian Open. Он завершил выступление в четвертьфинальном матче против хорвата Марина Чилича в пятом сете при счете 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2. Теннисисты к тому моменту провели на корте 3 часа 52 минуты.

Отметим, что в конце четвертого сета Надаль брал медицинский тайм-аут.

Соперником Чилича по полуфиналу будет британец Кайл Эдмунд.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чилич (Хорватия, 6) – Надаль (Испания, 1) – 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, 2:0, отказ