Надаль и Димитров вышли во второй круг Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в первом круге Australian Open обыграл австралийца Джеймса Дакуорта - 6:4, 6:3, 7:5.

Также в следующий раунд вышел болгарин Григор Димитров, который победил серба Яна Типсаревича - 4:6, 6:3, 6:1, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Джеймс Дакуорт (Австралия, WC) - 6:4, 6:3, 7:5

Григор Димитров (Болгария, 20) - Янко Типсаревич (Сербия) - 4:6, 6:3, 6:1, 6:4