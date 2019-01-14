07:23 | Теннис — "Большой шлем"

Надаль и Димитров вышли во второй круг Australian Open

Обсудить
1

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в первом круге Australian Open обыграл австралийца Джеймса Дакуорта6:4, 6:3, 7:5. 

Также в следующий раунд вышел болгарин Григор Димитров, который победил серба Яна Типсаревича - 4:6, 6:3, 6:1, 6:4.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Джеймс Дакуорт (Австралия, WC) - 6:4, 6:3, 7:5

Григор Димитров (Болгария, 20) - Янко Типсаревич (Сербия) - 4:6, 6:3, 6:1, 6:4

 

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ