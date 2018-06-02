Мугуруса обыграла Стосур, отдав всего два гейма

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла австралийку Саманту Стосур (6:0, 6:2) в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась 62 минуты.
В параллельном матче украинка Леся Цуренко обыграла словачку Магдалену Рыбарикову (6:2, 6:4). В четвертом раунде Цуренко и Мугуруса сыграют друг с другом.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:0, 6:2
Леся Цуренко (Украина) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) - 6:2, 6:4
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