13:16 | Теннис — "Большой шлем"

Мугуруса обыграла Стосур, отдав всего два гейма


Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла австралийку Саманту Стосур (6:0, 6:2) в третьем раунде  Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась 62 минуты.

В параллельном матче украинка Леся Цуренко обыграла словачку Магдалену Рыбарикову (6:2, 6:4). В четвертом раунде Цуренко и Мугуруса сыграют друг с другом.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:0, 6:2

Леся Цуренко (Украина) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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