Мугуруса обыграла Бачински и вышла в 1/8 финала Australian Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла швейцарку Тимеа Бачински (7:6 (7:5), 6:2) в третьем раунде Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 56 минут.
В следующем раунде испанка сыграет с победительницей пары Камила Джорджи (Италия)- Каролина Плишкова (Чехия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 18) - Тимеа Бачински (Швейцария) - 7:6 (7:5), 6:2
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