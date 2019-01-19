Мугуруса обыграла Бачински и вышла в 1/8 финала Australian Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла швейцарку Тимеа Бачински (7:6 (7:5), 6:2) в третьем раунде Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 56 минут.

В следующем раунде испанка сыграет с победительницей пары Камила Джорджи (Италия)- Каролина Плишкова (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 18) - Тимеа Бачински (Швейцария) - 7:6 (7:5), 6:2