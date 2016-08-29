Монфис победил Мюллера в первом круге US Open

Француз Гаэль Монфис в трех сетах нанес поражение представителю Люксембурга Жилю Мюллеру в первом круге US Open. В другом поединке украинец Сергей Стаховский в пяти сетах вырвал победу у португальца Гаштау Элиаша, а итальянец Андреас Сеппи в четырех сетах одолел еще одного представителя Франции Стефана Робера.

Также в следующий раунд пробились испанцы Альберт Рамос-Виньолас и Николас Альмагро и бельгиец Стив Дарсис, прошедший квалификацию.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Монфис (Франция, 10) – Мюллер (Люксембург) – 6:4, 6:2, 7:6 (7:5)

Сеппи (Италия) – Робер (Франция) – 6:2, 3:6, 6:4, 6:3

Дарсис (Бельгия, Q) – Томпсон (Австралия) – 5:7, 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 7:5

Альмагро (Испания) – Фучович (Венгрия, Q) – 6:1, 6:4, 7:6 (9:7)

Рамос-Виньолас (Испания, 31) – Беннето (Франция) – 3:6, 6:3, 6:3, 2:6, 6:1

Стаховский (Украина) – Элиаш (Португалия) – 6:1, 3:6, 2:6, 6:3, 7:6 (7:4)