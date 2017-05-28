Медведев из-за травмы снялся с Roland Garros

Россиянин Даниил Медведев из-за травмы не сумел завершить матч первого раунда Roland Garros против хозяина корта Бенжамена Бонзи. Он снялся по ходу четвертого сета при счете 1:3 в пользу француза. Следующим соперником Бонзи станет испанец Альберт Рамос-Виньолас, одолевший румына Мариуша Копила.
Представителю Люксембурга Жиль Мюллер в четырех сетах уступил еще одному испанцу Гильермо Гарсии Лопесу, а его соотечественник Паблок Каррено Буста обыграл немца Флориана Майера и теперь встретится с японцем Таро Даниэлем, прошедшим квалификацию.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Бонзи (Франция, WC) – МЕДВЕДЕВ (Россия) – 5:7, 6:4, 6:1, 3:1 отказ 2-го игрока
Карреньо Буста (Испания, 20) – Майер (Германия) – 6:4, 6:2, 6:2
Даниэль (Япония, Q) – Янович (Польша) – 6:4, 6:4, 6:4
Гарсия Лопес (Испания) – Мюллер (Люксембург, 26) – 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:2, 6:2
Рамос-Виньолас (Испания, 19) – Копил (Румыния, Q) – 6:7 (7:9), 6:1, 6:4, 6:2
Себальос (Аргентина) – Маннарино (Франция) – 7:5, 6:3, 6:4
shpasic
у Кербер ума не хватило даже травму симулировать, бгг))
17:06
RusSuck
Ну канеш из-за травмы.)) Как выносить стали, так сразу травма нарисовалась, бгг.)) Первый пошёл!))
17:04