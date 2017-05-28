Медведев из-за травмы снялся с Roland Garros

Россиянин Даниил Медведев из-за травмы не сумел завершить матч первого раунда Roland Garros против хозяина корта Бенжамена Бонзи. Он снялся по ходу четвертого сета при счете 1:3 в пользу француза. Следующим соперником Бонзи станет испанец Альберт Рамос-Виньолас, одолевший румына Мариуша Копила.

Представителю Люксембурга Жиль Мюллер в четырех сетах уступил еще одному испанцу Гильермо Гарсии Лопесу, а его соотечественник Паблок Каррено Буста обыграл немца Флориана Майера и теперь встретится с японцем Таро Даниэлем, прошедшим квалификацию.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Бонзи (Франция, WC) – МЕДВЕДЕВ (Россия) – 5:7, 6:4, 6:1, 3:1 отказ 2-го игрока

Карреньо Буста (Испания, 20) – Майер (Германия) – 6:4, 6:2, 6:2

Даниэль (Япония, Q) – Янович (Польша) – 6:4, 6:4, 6:4

Гарсия Лопес (Испания) – Мюллер (Люксембург, 26) – 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:2, 6:2

Рамос-Виньолас (Испания, 19) – Копил (Румыния, Q) – 6:7 (7:9), 6:1, 6:4, 6:2

Себальос (Аргентина) – Маннарино (Франция) – 7:5, 6:3, 6:4