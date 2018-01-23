Мать Сандгрена сломала ребро, отмечая победу сына над Тимом на Australian Open

Мать американского теннисиста Тенниса Сандгрена после победы сына над австрийцем Домиником Тимом в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии упала на бильярдный стол и сломала ребро.

Американец добрался до четвертьфинала, где сыграет с корейцем Чон Хеном.

– К счастью, у нее нет сотрясения. В моем районе целая группа людей смотрит матчи вместе с мамой. Они спускаются в подвал и вешают большой экран, – приводит официальный сайт ATP слова Сандгрена. – Также там у нее есть бильярдный стол. Все радовались и праздновали. Она упала на стол и сломала ребро. Я убедил ее отправиться в больницу. Сейчас она просто лежит, отдыхает и смотрит теннис.