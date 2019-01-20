Мария Шарапова: "Я потеряла концентрацию"

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения от австралийки Эшли Барти (6:4, 1:6, 4:6) в четвертом круге Australian Open прокомментировала свою игру. Она отметила, что соперника провела очень качественный матч.

– У нас разные стили, – цитирует официальный сайт турнира Шарапову. – Думаю, Барти провела отличный матч. У меня были шансы на победу, но я их не использовала. Я упустила несколько геймов подряд, и это вселило в нее уверенность. А она умеет этим пользоваться и взяла свое.

Я потеряла концентрацию, отступила и позволила ей контролировать ситуацию. Она проводила длинные розыгрыши, а я не сделала всего, что могла. Обычно я с этим справляюсь лучше.

Я до этого не проигрывала австралийкам? Честно говоря, не знала эту статистику. Не слишком задумываюсь о таком, потому что каждый матч – это разные обстоятельства, разные возможности.

Пару дней назад у меня был отличный матч. Я могла его проиграть, но взяла верх. В этой игре у меня тоже была возможность победить, но победа досталась соперницу. Она взяла необходимое количество очков и стала лучшей в этой встрече. Это спорт. Есть только один победитель. Бывают великолепные моменты, бывают и моменты разочарования. Если бы мы не сталкивались с разочарованием, то нас ничто не побуждало бы прогрессировать, трудиться еще больше и искать путь к победе. Иногда бываешь доволен своей работой даже когда проигрываешь.