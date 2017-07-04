Макарова – во втором круге Уимблдона

Россиянка Екатерина Макарова пробилась во второй круг Уимблдона. В первом раунде она в двух сетах обыграла Элисон Ван Уйтванк из Бельгии. Ее следующая соперница определится в поединке Онс Жабер из Туниса и еще одной представительницы России Светланы Кузнецовой.

Чешка Люси Шафаржова победила француженку Осеан Доден и теперь сыграет с Шелби Роджерс из США. А представительница Болгарии Цветана Пиронкова взяла верх над итальянкой Сарой Эррани и в следующем раунде встретится с датчанкой Каролин Возняцки.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

МАКАРОВА (Россия) – Ван Уйтванк (Бельгия, Q) – 6:3, 6:1

Шафаржова (Чехия, 32) - Доден (Франция) - 6:2, 6:2

Пиронкова (Болгария) - Эррани (Италия) - 6:1, 6:4