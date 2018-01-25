Макарова и Соарес вышли в полуфинал Australian open в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруну Соарес пробились в полуфинал Australian Open в миксте. Они в трех сетах обыграли чешку Андреа Сестини-Главачкову и француза Эдуара Роже-Васслена.

Следующими соперниками Макаровой и Соареса станут победители матча Габриэла Дабровски/Мате Павич - Юханна Ларссон/Матве Мидделкоп.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Четвертьфинал

МАКАРОВА/Соарес (Россия/Бразилия, 3) - Сестини-Главачкова/Роже-Васслен (Чехия/Франция, 6) - 6:2, 4:6, 13:11