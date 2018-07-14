Льюис Хэмилтон: "Серена, ты вдохновляешь нас"

Действующий чемпион "Формулы-1", пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон похвалил Серену Уильямс за выступление на Уимблдоне-2018. Американка дошла до первого финала турнира "Большого шлема" после рождения дочери и уступила в решающем матче Ангелик Кербер (3:6, 3:6).

"Это не тот результат, на который ты рассчитывала, Серена, но мы гордимся тобой. Ты всех нас вдохновляешь", - написал Хэмилтон в Твиттере.