Кузнецова победила Макхэйл в первом круге Roland Garros

Россиянка Светлана Кузнецова обыграла американку Кристину Макхэйл в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4. Во втором круге Кузнецова сыграет либо с итальянкой Камилой Джорджи, либо с француженкой Осеан Доден.

В другом поединке американка Шелби Роджерс победила новозеландку Марину Эракович.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - Макхэйл (США) - 7:5, 6:4

Роджерс (США) – Эракович (Новая Зеландия) – 7:6(7:4), 6:4