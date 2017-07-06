14:54 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кузнецова обыграла Макарову и вышла в третий круг Уимблдона

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Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах победила соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 6:0, 7:5. В следующей стадии турнира Кузнецова сыграет с победительницей матча Варвара ЛепченкоПолона Херцог.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) - МАКАРОВА (Россия) - 6:0, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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diskmen

Бей своих , что-бы чужие боялись.

15:00