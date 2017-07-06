Кузнецова обыграла Макарову и вышла в третий круг Уимблдона

Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах победила соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 6:0, 7:5. В следующей стадии турнира Кузнецова сыграет с победительницей матча Варвара Лепченко – Полона Херцог.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) - МАКАРОВА (Россия) - 6:0, 7:5
diskmen
Бей своих , что-бы чужие боялись.
15:00