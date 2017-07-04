Контавейт сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона

Эстонка Анетт Контайвет в двух сетах обыграла испанку Лару Арруабаррену в первом круге Уимблдона. Ее следующей соперницей станет россиянка Дарья Касаткина. Француженка Кристина Младенович победила соотечественницу Полин Пармантье и теперь встретится с американкой Элисон Риске.

Датчанка Каролин Возняцки в трех сетах одолела венгерку Тимеа Бабош и в следующем раунде ее соперницей станет победительница матча между Цветаной Пиронковой из Болгарии и итальянкой Сарой Эррани.

Олимпийская чемпионка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг в трех сетах уступил швейцарке Тимеа Бачински, а немка Юлия Гергес проиграла украинке Лесе Цуренко.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Возняцки (Дания, 5) – Бабош (Венгрия) – 6:4, 4:6, 6:1

Цуренко (Украина) – Гергес (Германия) – 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 6:4

Бачински (Швейцария, 19) – Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:1, 3:6, 6:0

Младенович (Франция, 12) – Пармантье (Франция) – 6:1, 6:3

Контавейт (Эстония) – Арруабаррена (Испания) – 6:2, 6:4

Риске (США) – Стивенс (США) – 6:2, 7:5